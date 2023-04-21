小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電確如法說前所料、下修全年財測，但因為下半年終端需求能見度偏低，因此，還無法把本次的下修完全視為「利空出盡」，所幸毛利率依然維持一定水準，持續給予「優於大盤」投資評等，把推測合理股價從700元小降至680元。

2023年全年表現方面，摩根大通、高盛、野村、匯豐、凱基投顧等也都預期台積電2023年營收將呈衰退，年減幅度介於2％～8％，對照台積電下修營收預期至衰退低至中個位數百分點，同樣落在外資下修過後的預估區間之內。就此一角度看，頗符合外資圈人士在法說前提出「一旦展望沒那麼糟，外資圈預估值便可能成為市場看台積電底部」之說法。

【1】台積電說 外資：沒有意料外的利空

晶圓代工龍頭台積電法說會落幕，與會外資分析師指出，台積電第二季營收財測約季減6.7％，並下修全年營運預期與產業衰退幅度，展望與外資圈在法說會前「預防針」大致相符，沒有意料外的利空，研判對股價影響幅度不大，國際股市氛圍的影響性反而會較高。

【2】台積電 下修全年營收展望

台積電總裁魏哲家20日表示，總體經濟情勢衰退及終端市場需求疲軟，加上中國解封後需求低於預期，庫存調整將延續至第三季。台積電第二季營收續跌但可望落底，下半年3奈米量產將帶動營收逐季成長，但全年美元營收展望，由年初預估的持平或微幅成長，下修至較去年衰退1～6％。此創下台積電自2009年金融海嘯以來，全年營收再度出現負成長。

【3】總統報明牌？造紙、碳權概念股紅了

蔡英文總統政策宣示催生碳權交易所，歐盟也通過2026年起碳進口稅上路，在政策題材鼓舞下，造紙類股20日狂飆，華紙、永豐餘、農林盤中登上漲停，造紙及碳權概念股齊開趴，造紙類股指數以大漲4.96％作收，成交值增至22億元、日增逾10倍。

【4】Fed二把手：5月升息有理

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）19日暗示，通膨依舊偏高下，聯準會（Fed）5月初例會升息有理；而Fed同日發布的3月銀行風暴後首份褐皮書，則指近來美國經濟成長停滯且信貸管道收窄，升高Fed下月升息後暫停升息的可能性。

【5】違反華為禁令 美硬碟大廠遭美重罰3億美元

美國大力度開罰違反對中相關禁令的企業，宣示制裁中國與中企的決心。美商務部美東時間19日宣布，祭出該部門史上最重罰鍰，重罰違規供應華為硬碟的希捷科技（Seagate Technology）3億美元。