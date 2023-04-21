美中關係緊張，台海局勢也成世界各國關注的焦點，美國政府近來動作頻頻，先是要賣我400枚魚叉飛彈，美國眾議院「中國問題特別委員會」也於美東時間19日舉行台海兵推。對此，中天《盧秀芳辣晚報》20日由記者「辮子妹」進行街訪，有年輕人就直言，美國真正看重的只有台積電。

中天《盧秀芳辣晚報》20日由「辮子妹」進行街訪，對於「各國關注台海局勢」的問題，年輕人紛紛回應，「打嘴砲，就講講，又不關各國的事，就是講客套話」、「各國嘴巴說關心，他們也不會跟台灣建交，只是打打嘴砲而已」、「裝模作樣吧，我覺得大家都只關心自己」、「會滿緊張的，其實滿可怕的」。

另外也有些人針對美國，提出自己的看法，「不要一直被美國牽著鼻子走，美國就是流氓阿，到處引發戰爭，烏克蘭也是，我近幾年看法是這樣子」、「就是為了台灣的台積電，主觀還是覺得晶片的問題」、「在美國還沒有衰敗到一定程度，看美國的反應。」

不過也有人顯現出事不關己的態度，直言「我真的沒有關心，我就過我的生活」、「順其自然，真的發生什麼，我也只能順其自然」、「我們普通人也不能做什麼事」。