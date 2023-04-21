現年86歲的謝賢1960年憑藉《神鵰俠侶》一炮而紅，高大帥氣形象及精湛演技，讓他成為當時炙手可熱的大明星之一。近年謝賢逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面，不過近日卻在登山時被網友巧遇，該網友在社群平台曬出兩張合照，興奮寫道：「全世界都在偶遇明星，終於讓我去山頂的時候偶遇了謝賢！」，而謝賢的狀態也引起熱議。

近日，有網友在登山時巧遇到謝賢，並在社交平台上分享兩人同框照，從照片中可見謝賢頭戴著棒球帽加上墨鏡，身穿黑色皮質外套，下搭破洞牛仔褲，顯得十分有型。雖然他的身材略顯消瘦，不過面容看起來神采奕奕，而且已經高齡86歲登山仍是健步如飛，可見身體相當硬朗。

謝賢登山與粉絲合照。(圖/小紅書)

發文曝光後，網友們紛紛留言回應：「86歲有這個身體狀態，已經很不賴了」、「這條褲子確實很潮」、「八十歲這個勁頭我是福氣的」、「四哥好瘦」、「80多歲比60多歲的我爸看起來還年輕」、「好酷」、「褲子好看」

事實上，謝賢的健康屢次引發關注，去年他以《殺出個黃昏》奪下第40屆香港金像獎最佳男主角，成為香港電影金像獎最年長的影帝，但領獎時被捕捉到嘴巴歪斜、走不穩，令外界懷疑中風。該片監製林家棟事後則透露，謝賢沒有行動不便，認為謝賢在典禮當天戴墨鏡，視線比較不清楚，手腳當然就沒那麼靈活。