全球最先進的晶片約有92％是由台積電生產，台灣晶片供應攸關世界經濟發展，但地緣政治風險是一大隱憂，繼美國為提振半導體業，正式啟動規模約520億美元的《晶片法案》後，根據金融時報報導，英國政府也計畫要砸錢扶植晶片產業，以降低對台灣依賴。

報導引述英國知情政府官員說法指出，根據報告制定的半導體業新戰略，未來將以數億英鎊支持半導體產業尖端技術發展。新戰略同時強調，英國需要與國際友好的同伴密切合作，以分散半導體供應鏈。

雖然英國在晶片製造方面屬於邊緣角色，但有安謀、Imagination Technologies兩家領先的晶片設計公司，合計占全球40%的晶片智慧財產開發，另有多家公司在發展化合物半導體，報導分析英國在半導體方面仍有強項。

英國雖然不可能在國內製造所需的所有晶片，但該份半導體產業檢討報告建議，英國未來應聚焦在研究、設計、化合物半導體以及先進封裝等領域。

不少大型經濟體開始實施晶片補助，包括美國投注520億美元扶植本土半導體產業，歐盟也預計投入430億歐元打造在地晶片供應鏈並吸引外企設廠，像美商英特爾就打算投資170億美元到德國設廠。