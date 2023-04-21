胸腔科醫師蘇一峰分享，近日有一位患者病危，連絡兒子到醫院來，對方第一句話竟然是「一定要現在過去醫院嗎？」甚至還隱隱期待地問「有多大的機會，今天會不行？」隔了幾天患者的朋友來探病，才讓一切真相大白，原來患者的兒子拿到錢以後就不願意繼續照顧患者，現實又冷血的舉動，讓網友全氣炸。

蘇一峰近日在臉書上分享，一位患者的病危，如果使用的藥物無效，恐怕只剩下幾個小時的生命，因此醫院連絡了家屬過來，結果患者的兒子聽到以後竟說「我爸真的快不行了嗎？一定要現在過去醫院嗎？有多大的機會，今天會不行？」不少網友看了拳頭都硬了，認為兒子的回應很冷血。

蘇一峰昨再度發文說，病危患者的老朋友來探望他，大家才知道原來患者的兒子已經技巧性的將患者的錢都分光，且錢到手後，就不再理會患者，當患者2個月前在某醫學中心住院，還被兒子遺棄在病房，最後里長與警察都出動，兒子才把爸爸接回家。

蘇一峰表示，患者被接回家後也沒獲得妥當的照顧，最後病況加劇，如今需要臥床了，而兒子只是敷衍地說，他忙著要經營公司，所以沒有空去探望照顧病危的老父親。

貼文引起網友討論，「又是一個為人父母有夠難堪的故事」、「現代的孩子都是父母親寵出來，不懂得感恩父母親」、「太沒良心了」、「老人自己要清楚，不要把老本都分光，衰小的時候，晚景淒涼」、「太可惡了！真的是很過分」。