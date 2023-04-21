火警現場濃煙竄天，警消獲報立即趕往搶救，火勢迅速撲滅，詳細起火原因，仍由消防局火調科進一步鑑定中。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區今（21）日凌晨發生一起火警意外，一棟位於金城鎮前水頭的傳統閩式住宅暗夜突冒火花，濃煙迅速竄天，民眾發現緊急報案，警消緊急出動各式車輛7車及16名職義消前往搶救，迅速撲滅火勢，所幸失火的老宅內2名住戶未睡死緊急自行逃出未造成人員傷亡，至於詳細起火原因，仍由消防局火災調查科進一步鑑定中。

金門縣消防局指出，今日深夜0時17分接獲民眾報案，指稱金城鎮前水頭某閩式住宅發生火災，現場有火煙冒出情形，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及職義消人員16人，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救。由於這起火警發生於凌晨，且位於傳統閩式聚落，建物緊鄰而立恐有延燒之虞，消防局絲毫不敢大意，救災車組抵達現場時，發現火煙已由屋頂竄出，有2名居住民眾自行逃出，無人員受困情形。

初期指揮官金城分隊小隊長曾以勒立即指揮所屬佈署2條水線迅速入室搶救，第一大隊大隊長陳叁奇到場後接替指揮，並指示金寧分隊車組中繼水源，及佈署1線入室搶救。在職義消救災人員通力合作下，火勢未有延燒擴大情形，迅速於0時42分獲得控制，於1時42分撲滅火勢，隨即進行殘火處理，初估燃燒面積約15平方公尺，無人命傷亡。

據了解，在搶救過程中金水里里長黃延良及金城義消顏楷侖、許燕山也自行趕到火災現場協助；因起火建物為閩式建築，屋內多為木造結構，搶救人員持續針對可能悶燒的地方射水灌救，以避免有復燃情形。

金門縣消防局藉此呼籲鄉親，家戶應安裝住警器，可於火災初期盡早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間；平時養成良好習慣，不隨意棄置菸蒂、菸灰，避免火種不慎掉落或遺留於易燃物，進而引起火災，平時做好減災、防災工作，才能減少災害發生。