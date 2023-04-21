觀察者網報導，隨著新能源汽車出口火熱，大型船已成為汽車運輸船新訂單主流。據中國船舶工業行業協會統計，今年第一季，全球汽車運輸船新造船訂單達到24艘，均由大陸船企承接。

此外，據工信部20日消息，截至3月底，全球共交付了6艘24000TEU級貨櫃船，全部都由中國船廠建造。大陸首艘國產大型郵輪工程進展順利，總體進度已達91％，正在全面調試和內裝完工階段，預計將於今年底實現交付。

第一季，大陸船舶工業經濟運行企穩回升。1－3月，大陸造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5％、62.9％和50.8％，為世界第一。2022年，在全球18種主要船型中，大陸共有12種船型新接訂單量居全球第一。

大陸央視財經20日報導，上海一家造船廠一艘7600車汽車運輸船已完成分段建造，在船台進行搭載焊接。總工藝師朱錦標稱，新能源汽車出口越來越多，同時其運輸安全要求又不同於傳統的燃油車，所以他們在設計這艘船時，就畫分出不同區域，裝載不同類型車輛。

央視報導，目前汽車的遠洋運輸主要使用的是5000車級到6000車級的汽車運輸船。隨著汽車出口的火熱，大型船已成為汽車運輸船新訂單的主流。朱錦標說，除了正在建造的幾艘7000車級的汽車運輸船，他們還承接了更大級別的9000車級的汽車運輸船訂單。

據中國船舶工業行業協會統計，今年第一季，全球的汽車運輸船新造船訂單達到24艘，均由大陸船企承接。

廣東東莞一家物流公司，員工正忙著敲定船期、訂艙位。負責人洪憲林指出，現在多數航線的艙位較充足，運價也比去年最高點下降。今年比去年運價大概下降5％－10％。

洪憲林說，這主要得益於貨櫃運輸對汽車運力緊張的緩解。但新能源汽車攜帶的動力電池屬於危險品，貨櫃運輸比較複雜，因此，新能源汽車廠商更傾向於選擇汽車運輸船。這使得新能源汽車出口最火熱的歐洲航線，艙位仍然比較緊張。

為保障新能源車出口，大陸國內主要港口陸續開闢出口汽車監管場地、開通了新航線，長江沿岸的車企可以通過「水水聯運」，利用通關一體化，在碼頭直接從內貿的汽車運輸船換乘到外貿的汽車運輸船，以保障時效。

日前，深圳市也出台方案，對經深圳港海上運輸外貿出口的汽車，和汽車滾裝航線航次給予資助，鼓勵車企從深圳港出口車輛。