泰國女網紅Gigi在IG上擁有17萬網友追蹤，外型甜美、皮膚白皙，吸引了不少粉絲，近日，泰國媒體報導她意外陳屍在家中，前男友Ikkyu也倒臥在一旁的血泊中，兩人得年20歲。屋裡更被發現一把槍、彈匣和兩顆彈殼，警方初步判定應是男方開槍殺了Gigi後再輕生，但真實原因有待警方進一步查證說明。

綜合泰國媒體報導，友人因Gigi失聯於當地時間周三(4/19)下午報案，警方趕到Gigi住處破門而入時，已經發現Gigi倒臥在家中明顯死亡，身旁還有前男友Ikkyu的屍體，而兩人頭部都有槍傷，疑因感情糾葛導致雙屍命案。

而Gigi友人透露，女方生前就因為被Ikkyu暴力相向求援，只見她臉部嚴重瘀青、身受重傷，忍無可忍之下，本月向Ikkyu提出分手，但Ikkyu不肯，還不斷傳訊息恐嚇騷擾。此外，Ikkyu顯赫的家世也受到外界矚目，父親是高級軍官Somchai Chaiwanichaya將軍，Ikkyu也正在就讀泰國空軍軍校二年級，先前Ikkyu常在社群網站分享握有槍枝的照片，而這違反當地規定21歲以下民眾不得握有槍枝的規定，槍枝來源遭懷疑與其父親有關。

對此，Gigi經紀人稍早在臉書證實這不幸訊息，表示：「Gigi已經過世離開我們了，謝謝大家一直以來對Gigi的喜愛和支持，讓她能生活在大家的疼愛中，請容我特別感謝大家」，至於喪禮等相關細節會再依照家屬意願決定公不公開，讓不少追蹤Gigi的網友相當驚訝。

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