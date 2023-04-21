法新社報導，俄羅斯與西方的緊張局勢正因烏克蘭議題而加劇，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）上週說，總部設在海參崴（Vladivostok）的太平洋艦隊發起突擊作戰演習。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）17日也說，「在非常高的層級」執行了「突擊檢閱」。

俄國國防部今天表示，演習已經完成，部隊正返回基地。

國防部在聲明中說：「快速作戰演習證明太平洋艦隊部隊已作好充分準備，以解決擊退潛在敵人從海上發起攻擊的問題。」

俄羅斯軍隊在日本海、鄂霍次克海和白令海的演習中，演練了搜索和摧毀潛艇、「擊退大規模火箭和航空攻擊」，並對海上和地面目標發射火箭、魚雷和砲火。還有搭載飛彈的戰略飛機與遠程轟炸機飛到「太平洋中部」對敵人目標進行模擬攻擊。

俄羅斯表示，防空部隊部署S-400防空飛彈系統、鎧甲-S（Pantsir-S）飛彈、火砲系統和雷達站，擊退了一次模擬敵方空襲。

這場在太平洋的軍事演習出動逾2萬5000名俄羅斯軍事人員、167艘軍艦及支援船隻，包括12艘潛艇。