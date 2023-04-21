普發現金入帳，王品集團為搶餐飲復甦商機頻頻發動攻勢強力促銷集客，集團旗下吃到飽3大天王「和牛涮」、「嚮辣」及「肉次方」聯手發起吃貨任務，即日起至5月31日下載王品瘋美食App，不分內用外帶，會員每筆消費金額滿1,500元，可獲3品牌贈菜券各1張。消費滿3筆累積最高300點瘋點數直接入袋，各品牌也卯足全力推好康，要填飽吃到飽控的胃。

大啖美食免費加菜，還能放大錢賺點數，5月底前到「和牛涮」、「嚮辣」及「肉次方」任一品牌單筆消費滿1,500元，結帳時出示「王品瘋美食」會員掃QR Code，能獲得3張贈菜券，「和牛涮」端出高檔A5和牛、「嚮辣」送極鮮海味XXL大鮑魚、「肉次方」則加碼廣島牡蠣，海陸美味一網打盡讓鐵粉們開心飽腹。活動期間至品牌消費2次可賺百點瘋點數，滿3次另贈200點，累計最高能現賺300點，下次結帳直接折抵現金，有感回饋讓荷包更給力。

在網路社群上被稱為「最難訂位燒肉吃到飽」的品牌「肉次方」推限時暢飲，5月31日前至門店點1,500 ml生啤酒，加1元就多一杯生啤保證過癮。歡慶滿兩周年，內用菜單新添多款海鮮、日式鍋物，及辛辣香私房醃肉，全新重量級外帶美味同步上線，7盎司安格斯牛燒肉餐盒、沙朗牛燒肉握便當，在家也能感受肉次方的飽足魅力。

網友票選最愛和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣和牛麻辣鍋」，提供6種和牛玩味吃法、頂級海鮮吃到飽，以復古時髦裝潢.網美級餐點深受女性顧客喜愛。5／31前只要4人以上同行，消費海陸頂級嚮套餐，其中一人擦紅唇用餐即招待頂級龍蝦。此外，壽星專屬生日禮澎派升級，主廚將和牛、天使紅蝦、XXL大鮑魚特製成頂級海陸蛋糕，到店慶生儀式感瞬間爆棚，好吃又好拍。

「和牛涮」4月周一午間活動引發熱烈迴響，開放電話訂位僅一周立刻額滿，沒搶到訂位不用失望，5月底前平日周一至周四，下午2點進場，用餐時間延長到3小時，可以一路吃到5點，台北4家門店更加開8點晚間場，鐵粉們能無壓暢快吃肉。4月30日前加入Line好友領券，消費滿千還可折抵120元。5／1特定節假日不優惠。