搶攻母親節商機，福容大飯店推出一系列母親節優惠，福容花蓮店推出南洋料理四人同行媽媽免費，今年並首度與「花凜和服屋」獨家合作日式浴衣體驗。福容淡水漁碼店邀請「火星樂團」帶來美食配金曲音樂饗宴，為歡慶十二週年，還有消費滿額抽「星宇航空」台北宿霧雙人來回機票。福容墾丁推出平日加價520元即可升等無敵海景房，再送粉紅氣泡酒以及Abysse面膜乙片。高雄店推出高樓層連通房房型，可一覽愛河與港灣，是三代同堂的家庭旅遊首選。上傳媽媽最美的女神照，還有機會可以得到價值12萬元的住宿券。

福容花蓮店自5月1日起至5月31日推出南洋風料理，帶媽媽來享用田園咖啡廳晚餐，兩人同行第二人半價，四人同行媽媽免費，平均每人833元起。另外享福卡會員於活動期間入住或預約母親節餐飲專案，即可以1,200元選購套裝方案租借純正日式浴衣，獨家加贈髮飾、團扇與木屐等，讓媽媽化身最美的日式女神。福容淡水漁碼店4月30日前早鳥預定母親節桌菜，再贈6吋花香蛋糕乙個。田園咖啡廳於5月13日至14日4午晚餐推出日本美食節自助百匯，每人可加購焗烤龍蝦料理（半隻）優惠價199元。歡慶十二週年還有抽「星宇航空」雙人來回機票活動。

福容桃園店於5／1~5／14推出「愛媽咪幸福饗宴」，每桌$10,800起，用餐加贈媽媽康乃馨一朵及溫馨拍立得，四月底前預訂再送紅酒乙瓶；福容桃園機捷A8店5／4~5／21推出「溫馨五月 寵愛媽咪 」活動，凡購買母親節限定商品前30名，贈送春之彩玫瑰沐浴好禮乙份，期間住房再贈麗會所SPA八折券。

福容墾丁店推出「福容假期一泊二食-溫馨母親節520」活動，5月31日前平日入住精緻雙床房只要5,740元起，現場加價520元即可升等無敵海景房（每日限量三間），再送粉紅氣泡酒以及Abysse面膜乙片。此外，6月30日前至田園咖啡廳用餐，享有平日四人同行一人免費。寵愛媽媽來福容高雄店選擇高樓層連通房房型，L型環景view，可一覽愛河、高流建築群及高雄港灣，兩房一廳兩衛皆含浴缸的格局，入住再贈浪漫花朵許願瓶、DP沐浴組、巴黎香氛青春奇肌面膜一盒；另外母親節訂席，可享半席六人桌8,888元、全席十人桌10,888元。現在就帶媽媽一起到福容旅遊用餐拍下網美照，公開上傳，就有機會獨得，詳情請洽官網。