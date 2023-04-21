搶攻母親節孝親商機，台南晶英酒店標榜協助有心兒女們完成孝親任務推出「一條龍服務」，從母親節大餐、採購蛋糕與禮物，一路到城市度假假期，全都設想周到。為人子女只要前往飯店外賣中心、或是全方位選物平台「晶好購」，即可輕鬆選購造型精緻的水果蛋糕、主廚私房辦桌桌菜、母親節特選實用隨身咖啡機、亦或是「阿母『晶』Strong 」住房專案，請媽媽入住12坪海東客房、體驗深層紓壓洗髮、再進行舒心足體按摩療程，兩人成行不含早餐5,200元起，透過官網訂房再享高鐵車票七折優惠。

母親節送蛋糕，台南晶英酒店西點主廚廖楷平掌握造型典雅、口味清爽、健康養生等原則，精心製作出兩款蛋糕孝敬媽咪，「純潔之愛」選用正值產季的鳳梨，以充滿熱帶風情的鳳梨椰子慕斯為主體，加入鳳梨果凍增添口感，另選用頂級的法國米歇爾莊園白巧克力製成立體花卉妝點，神聖潔白的顏色代表母親無私奉獻的偉大，七吋售價1,580元。另一款「永恆綻放」底層是白巧克力脆餅，陸續堆疊上杏仁蛋糕、芒果、百香果與檸檬等熱帶水果泥，以及綿密香甜的香蕉香緹，粉色系甜美風格獻給保有青春少女心的美麗媽咪，六吋售價1,280元、七吋售價1,580元，四月底前預購另享優惠折扣。

針對在家共母親的家庭，台南晶英酒店中廚團隊出兩款外帶熟食桌菜，「我愛媽媽」四菜一湯組包含集合瑞士油雞、港式經典叉燒以及醋拌木耳的團圓如意燒味盤、滋補大棗燉土雞、富竹多子蒸海魚、滷香肘子蒸米糕與烤鴨肉燥燴時蔬，售價5,288元，下訂即贈六吋「永恆綻放」蛋糕乙顆。另一款「媽媽愛我」合菜，頭盤是由掛爐櫻桃烤鴨、鹹水豬蹄以及梅汁番茄組成的團圓歡聚燒味盤、滋補湯品為二仙花膠燉土雞、大菜則包括蔘棗水晶蒸鮮蝦、樹子白玉海魚柳、荷香松阪豬米糕與青花瑤柱白菜滷，五菜一湯售價8,825元，更首次尊榮贈送市價4,199元的RK精品8 mm奧地利水晶珍珠項鍊，上述桌菜適合4至6人享用，隨餐均附贈台南晶英酒店獨創佐餐晶泡茶飲六瓶。

為子女設想周全，購買母親節蛋糕者，即可以1,580元加購原價2,180元的Oceanrich歐新力奇全新旗艦款X7 3in1旋轉手沖咖啡機，這台智能咖啡機是運用金杯法則計算轉速與流速，透過360度自動旋轉的方式，模擬大師手沖的美味效果，適合咖啡粉、濾掛包、茶葉等多樣化沖煮，咖啡機自帶不鏽鋼飲用杯及矽膠隔熱墊，咖啡機可積木式完全收納進飲用杯中，總重量不到400g，外出旅遊或露營都能隨手來杯頂級飲品，限量再贈市價350元質感文青「粉倉玻璃收納罐」乙個。