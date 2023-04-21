嘉義水上凌晨發生一起人倫慘案。一名男子疑似懷疑妻子外遇，兩人凌晨發生嚴重爭吵，丈夫盛怒之下竟持刀砍殺妻子，又猛刺2名8歲及10歲兒子，導致3人皆躺臥血泊，事後該這名狠父畏罪也在現場自戕。警方獲報後趕往現場，發現除了8歲兒子還有一絲氣息，經緊急送醫目前仍在搶救，其餘3人均無生命跡象。目前正封鎖現場調查。

嘉義人倫慘案！狠父猛砍妻兒後自戕 ，釀3死1重傷。(中時資料庫)

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