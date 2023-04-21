法務部檢察官人事審議委員會21日開會通過全國一、二審共21名檢察長派任及調動名單，其中號稱「天下第一檢」的台北地檢署檢察長林邦樑、台南地檢署檢察長葉淑文被調職，遺缺將分別由金門高分檢檢察長鄭銘謙、橋頭地檢署檢察長鍾和憲接任。另法務部常務次長林錦村派台中高分檢檢察長，法務部長蔡清祥的幕僚顏廼偉接士林地檢署檢察長。

另台中高分檢檢察長張清雲調最高檢主任檢察官、林邦樑被調往最高檢察署檢察官、葉淑文調台南高分檢主任檢察官。另士林、台中、彰化檢察長繆卓然、郭永發、洪家原等人可能調法務部主任祕書、保護司長、國兩司長等職，須報請行政院核定。

這波全國一、二審檢察長人事案，是法務部長蔡清祥任內第5次檢察首長遴派，法界認為，預期2024年選後蔡再任部長的可能性不高，因此這可能將是蔡任內最後的檢察首長人事調整案。

這波檢察長中，包括高檢署檢察長張斗輝、台南、高雄、花蓮高分檢署檢察長朱家崎、費玲玲、洪培根、桃園、高雄、屏東地檢察長俞秀端、洪信旭、陳盈錦7人未異動。

至於新派檢察長有6人，包括林錦村、顏迺偉、陳佳秀、柯宜汾、謝謂誠、周士榆。

檢審會今通過新派及調動的檢察長名單如下：

一、台中高分檢檢察長林錦村。

二、金門高分檢檢察長毛有增。

三、台北地檢署檢察長鄭銘謙。

四、士林地檢署檢察長顏迺偉。

五、新北地檢署檢察長余麗貞。

六、新竹地檢署檢察長張云綺。

七、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙。

八、台中地檢署檢察長張介欽。

九、彰化地檢署檢察長張曉雯。

十、南投地檢署檢察長黃元冠。

十一、雲林地檢署檢察長戴文亮。

十二、嘉義地檢署檢察長陳松吉。

十三、台南地檢署檢察長鍾和憲。

十四、橋頭地檢署檢察長張春暉。

十五、台東地檢署檢察長柯宜汾。

十六、花蓮地檢署檢察長郭景東。

十七、宜蘭地檢署檢察長黃智勇。

十八、基隆地檢署檢察長李嘉明。

十九、澎湖地檢署檢察長陳佳秀。

廿、金門地檢署檢察長周士榆。

廿一、連江地檢署檢察長謝謂誠。