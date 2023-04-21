國民黨美女發言人李明璇日前放棄參選板橋西區立委初選，並表示願意義無反顧地代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰「更艱困的選區」。臉書粉專「政客爽」則PO出一段李明璇嗆爆民進黨的話，並形容李明璇是被長相誤解的年輕女戰將。

李明璇19日時表示，擔心初選競爭會讓各自的支持者分裂，「所以我率先提出成全，希望我的成全，能夠讓我們更加集中力量，全力以赴對戰真正的對手民進黨」。李明璇也強調，仍堅信年輕一代的力量，一定能帶領國民黨走向新的高峰，並表示願意義無反顧代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰更艱困的選區。

對此，臉書粉專「政客爽」昨(20)日提及，「天下無難事、只要敢騙人，現在跳電缺電已經成這副德性了，你們還妄想要拿掃把上戰場嗎？蔡政府所謂的保證全都是瞎話，四個不同意，變成停電停到你滿意！」這段戰力十足嗆民進黨的字語，若遮住名字，可能會以為是柯志恩說的，但其實是李明璇。

該粉專以被長相誤解的年輕女戰將形容李明璇，並表示一個政治人物長相好看有時候也是一種原罪，人們會忽略她本身的政治能力。該粉專直言，李明璇的論述能力在國民黨新生代算是前段班的表現，且李作為國民黨少數網路流量高的戰將之一，並不會經常發一些作秀文來搏眼球、騙流量，不管是停電、缺口罩快篩等等議題，都可以看到她主動發文或是去蔡英文臉書嗆聲。

該文引來李明璇在留言區親回「好感謝」，並表示雖然面臨這樣突然的轉折變化，但她完全不後悔這段時間的努力，或許會是一個美好的轉機，更希望她的成全，能夠成為藍營團結的契機。李明璇重申，願意去沒人要戰的艱困選區，不僅是一份「擔當」，更是比她當初決定從政還要「更勇敢的決定」。