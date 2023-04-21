YU CHANG SHOWING OFF THE DAD STRENGTH!



WHAT A MOMENT!



HOMERS THE DAY AFTER HAVING HIS DAUGHTER!

pic.twitter.com/qze01sTIwB — Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) April 20, 2023

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剛迎接愛女出生的「國防部長」張育成，休息一天後回到紅襪陣容報到，今（21）日立刻被安排在先發打線，此戰張育成睽違兩戰再度敲安，就是1發飛越綠色怪物的2分炮，並再次展現游擊防區固若金湯的守備，上演五星級美技，張育成攻守兩端的精采表現，再登上大聯盟官網。

歸隊後的張育成今面對雙城，打先發第9棒、鎮守游擊大關，3局下迎接首打席，敲出三壘滾地球遭刺殺，這局紅襪敲出7支安打，轟出6分大局，張育成單局第2度站上打擊區，不過最終領到老K，單局尷尬包辦2個出局數。

但張育成很快以最擅長的守備解愁，5局上雙城追回一分，得點圈有人時輪到明星強打柯瑞亞（Carlos Correa）登場，他打出游擊強勁滾地球，擔任游擊手的張育成算準時機，以滑接方式將球攔下，由於張育成已經退到外野草皮，便以一個彈跳將球送向一壘，成功解決紅襪失分危機。

上演美技守備讓張育成信心大增，下個半局紅襪先以安打、保送和高飛犧牲打再添分數，隨後張育成再度登場打擊，相中一顆好球帶7號位92英哩速球，扛向芬威球場著名綠色怪物上方，形成一發2分炮，幫助紅襪取得10比1大幅領先，張育成本季2轟都在主場，且都戰勝高達11.8公尺的綠色怪物。