拜登政府推動晶片法案，其中涉及高達530億美元的補助，台積電董事長劉德音直言，部分附加條件無法接受。對此，曾為台積電工程師的台北市議員曾獻瑩直言，台積電就是全球風險的受害者，且受損情況恐會隨中美局勢持續惡化。

據《中評社》21日報導指出，曾獻瑩在受訪時表示，台積電無疑是中美貿易戰下的政治受害者，且還因兩岸關係不穩定的情況下，被拜登政府脅迫赴美投資，然而在投資到一半，廠房蓋了、機器、人員、物資都投入的情況下，補助卻還要再談。曾獻瑩強調，「投資最怕這種不確定性」。

另曾獻瑩也提到，補助對於半導體廠的初期投資具有重要地位，但美國提的附加條件，讓劉德音沒辦法接受。曾進一步預估，隨著中美持續對抗，台灣若是在中間繼續充當棋子的角色，台積電受害程度恐怕會持續加劇。

曾獻瑩更強調，台灣除與美國、日本友好外，也該與大陸保持友善關係，此舉才是對台的最佳利益，台積電也能因此受惠，成為受益者以及全球夥伴，不像現在成為全球的風險受害者。

針對拜登即將頒布最新、且史無前例嚴厲的美企赴陸投資管制規定，曾獻瑩分析，仍是中美貿易大戰的延續，美國往往以自身國家的最佳利益為出發點，台積電要避免成為中美對抗下的犧牲品。曾還指出，我政府不要選邊站，兩岸需盡快對話。