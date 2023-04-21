17歲劉姓少年昨（20）朝土城某當舖掃射51槍後投案，疑與華山幫和竹聯幫弘仁會毒品糾紛有關；據悉弘仁會祭出3大誘因讓少年願意當槍手，包括每年上百萬安家費，出獄後能管理酒店、毒品等，法界痛批少年犯罪已成近年黑幫重大犯罪的明顯現象，讓影武者有恃無恐，也助長模仿效應。

外傳弘仁會準備上億「安家費」給槍手，道上兄弟指出，弘仁會其實祭出3點誘人條件，其一是依照槍手刑期，每月給10到15萬安家費，每年可拿120至180萬，其二是等到槍手出獄後給予幫派職務，能帶數名小弟，最後則是能管理酒店，甚至控管毒品；法界痛批此舉大大助長少年犯罪，也讓影武者有恃無恐，其他黑幫恐會有模仿效應，是治安一大危機。

少年槍手犯下重大刑案通常不會遭重判，且出獄後可塗銷前科，背後多半是黑幫指使，學者指出警方應從「組織犯罪」角度偵辦，揪出背後影武者才能遏止黑幫氣焰，防止其餘人模仿其犯罪模式；也有法界人士認為，槍手「自首減刑」已遭黑幫濫用，法官應衡量各案，不予減刑時敘明理由。

律師林智群也說，幫派最喜歡培養青少年，因為青少年容易滿足，給點小惠例如買車、買錶，就可以為其效力，且少年犯在處理程序上也跟一般人不一樣，警方無法羈押、只能收容，14至18歲可減刑一次，投案也能爭取減刑，若是最重本刑10年以下的罪，法官多半審酌免刑，「根本就是完美的免洗筷」。