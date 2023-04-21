4月22日國際地球日，各國和企業為了緩和全球暖化的衝擊，積極推出減碳新政，歐盟將在2026年全面施行碳關稅，台灣也在今年初修正通過了《氣候變遷因應法》，並預計明年開始課徵碳費。面對零碳時代即將到來，台灣房屋早已身體力行，從集團內部到外在社會，透過三大面向的ESG+企業經營策略，奠定與綠共生的零碳企業發展願景。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋的減碳三大面向，層面由小到大，依序為集團內部的「公務E化」，帶動產業鏈的「建築綠化」，以及穩固國家整體發展的「國土淨化」，藉由點、線、面的完整串聯，讓企業不只是減碳風潮的跟隨者，更是環境永續的領頭羊！

彭培業指出，「愛家愛地球」是台灣房屋的核心理念，所以集團善用資訊科技的輔助，大力推動無紙化的「公務E化」，不僅內部教育訓練採用電子講義、電子簽到，在業務推廣方面，也以電子名片、電子型錄取代紙本印製，精簡紙張用量護樹愛地球。

此外，在事業體開發上，打造台灣第一座銀髮宅的「健康智慧園區」，園區占地六千坪，實現60%綠覆率環境，力行「建築綠化」。尤其今年甫開幕的八德社區旗艦直營店，更是台灣首家房仲業「綠色門市」，該門市選用健康綠建材打造特色建築，不但能降低開發對環境的衝擊，也能促進不動產業的低碳供應鏈發展；門市戶外還栽種台灣原生種植物，構築生態綠廊，並以定時澆灌設備節能節水，塑造出與綠共生的最美房仲房市，開創建築與環境的互利新局。

彭培業指出，台灣是個對氣候變遷反映敏感的海島國家，使節能減碳不只是國家未來發展的基本國策，更是保衛國土的重要方針，有鑑於此，台灣房屋在將近10年前就倡導「國土淨化」，2015年更率業界風氣之先，植樹萬棵減碳增氧，如今在開發密集的北台灣都會區，台灣房屋已養護四大林場，造林逾1.5萬棵，為國土留下翠綠寶藏。

彭培業強調，必須有長期捍衛的決心，讓節能成為日常，所以台灣房屋多年來，都奉行辦公室午間關燈，夏季穿著排汗衫，降低用電能源消耗；在沙湖壢開放漣漪書屋，任何民眾只要放一本書，就可以獲得一杯咖啡及一份點心，走的時候可以帶走一本書，讓書本去旅行，實現少砍一棵樹的理念，同時認養北海岸沙灘，率領同仁挽袖淨灘，在生活中落實環保，相信個人、企業的一小步，經過不懈的耕耘與累積，都能成為地球永續的一大步。