●台積電法說報喜，周四ADR逆勢上漲2.36%，收在89.29美元，換算台股價格為546.67元。該全球最大晶圓代工廠第一季合併營收和稅後淨利下滑，但仍創歷年同期新高。美元營收達到低標，毛利率和營業利益率則超標。此外，台積電總裁魏哲家表示，第二季營收料將續跌但可望落底，而3奈米量產將在下半年帶動營收逐季成長。台積電維持今年全年資本支出預測不變，仍在介於320億～360億美元，亦給投資信心帶來提振。

●特斯拉周四股價重挫9.75%，收在162.99美元，創下1月3日來最大單日跌幅，給標普500指數帶來最大的拖累。儘管上季毛利率創下兩年來最低，該電動車大廠仍將繼續降價以衝刺銷量。其執行長馬斯克為他在去年年底掀起的價格戰撂下狠話，稱在經濟低迷不振之際，特斯拉的首要之務是提升銷售而非獲利，此番發言坐實了投資人對特斯拉可能犧牲利潤的擔憂。

●行動電信公司AT&T股價暴跌10.4%，其第一季營收和自由現金流不如市場預期。

●美國運通（American Express）獲利意外疲弱，股價下跌1%。

●數家地區銀行在發布業績後股價下跌，Comerica Inc和KeyCorp均收跌約2.7%。自上個月矽谷銀行（SVB）倒閉引發對系統性風險的擔憂以來，地區銀行便成為市場關注焦點。

●晶片製造設備廠科林研發（Lam Research）勁揚7.2%，其第三財季（截至3月26日）營收38.7億美元、每股盈餘6.99美元，優於市場預估的營收38.5億美元、每股盈餘6.53美元。惟該公司預估第四財季營收31億美元加減3億美元，毛利率預估為43.2%加減1%，每股盈餘預估為4.75美元加減75美分，不如分析師預估的第四財季營收為34.5億美元，毛利率為43.7%，每股盈餘為5.55美元。不過，該公司高層在財報發布後表示，在收到美國政府說明貿易限制的通知後，我們發現可以向中國出口的產品超過先前預期，預計今年下半年將開始出貨這些原本以為被管制的產品。