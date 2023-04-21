澎湃新聞21日報導，北京長峰醫院18日發生29人死亡火警後，大陸各地長峰連鎖醫院安危受到關注。上海嘉定消防於19日對「長峰系」上海曹安醫院有限公司（曹安醫院）開展消防安全排查工作，發現三樓宿舍區無消防疏散通道，存在較大隱患。已全部清走宿舍區居住人員，並責令院方出具整改方案。

上海曹安醫院由北京長峰醫院股份有限公司全資控股，成立於2008年8月，地處上海市嘉定區。

澎湃新聞報導，稍早實地探訪曹安醫院，發現院方有諸多消防安全不合格痕跡，三樓四個房間貼有落款嘉定區消防救援支隊的封條，時間為4月19日。

報導指出，醫院牆上有一張落款為2017年的防範火災通知，不允許住宿員工在宿舍內做飯及用大功率電器，以免電路損壞發生火災，並禁止在公共區域使用煤氣罐。文章同時指出，2014年6月，曹安醫院曾因搭建臨時建築物不符合消防安全要求，消防設施未保持完好有效，分別被罰款2000元（人民幣，下同）和1萬9000元。

澎湃新聞報導，4月18日北京長峰醫院火災事故發生後，消防部門確有對曹安醫院開展消防安全排查工作，並在排查中發現消防安全隱患，查封該醫院部分區域。

經了解，此次曹安醫院被查封區域系醫院三樓的宿舍和廚房。查封原因一是其宿舍電氣線路不規範；二是其用夾芯板等臨時建築做廚房，且廚房明火區域未與其它區域作出分隔。

經查，曹安醫院將醫院三樓做宿舍，但並未與樓下院區分開，且宿舍區沒有單獨的消防疏散通道。

以上行為及設置均存在較大安全隱患。目前，醫院宿舍區所有人員均已被清離，消防部門已責令醫院出具整改方案。

據報導，嘉定消防20日在官方公號發布消息提到，為強化部門協同配合、提升行業主管部門消防安全監管水準，督促全區醫療機構依法落實消防安全主體責任，做好消防安全工作。近期，嘉定區消防救援支隊聯合衛健委排查醫療機構火災隱患。

檢查組實地查看了轄區醫療機構消防控制室、住院部、門診樓、消防泵房等重點部位，詳細檢查了辦公區和住院樓的疏散通道、安全出口是否暢通；重點查看了醫院的危險化學品管理情況、應急演練預案情況、值班人員在崗在位等情況。

近期除嘉定消防外，金山、奉賢等消防部門也對轄區內醫療機構開展消防安全大檢查。