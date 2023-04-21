法務部檢察官人事審議委員會21日開會通過全國一、二審檢察長派任及調動名單，其中新任台北地檢署檢察長鄭銘謙，資歷完整。鄭銘謙曾任廉政署主秘、副署長及署長，去年他曾在廉政署長任內處理過宜蘭縣長林姿妙涉貪案而聞名。

在這波檢察長異動前，各界就盛傳林邦樑、葉淑文均將被調動，其中國民黨立委游毓蘭就爆料，林邦樑因去年九合一選舉期間偵辦高虹安案「配合度不高」將去職；而新任北檢檢察長鄭銘謙去年接任金門高分檢檢察長之前，在廉政署長任內，曾經處理宜蘭縣長林姿妙涉貪案而聲名大噪，但事後林姿妙仍順利當選連任。

這波全國一、二審檢察長人事案，是法務部長蔡清祥任內第5次檢察首長遴派，法界認為，預期2024年選後蔡再任部長的可能性不高，因此推測這可能將是蔡任內最後的檢察首長人事調整案。

鄭銘謙是繼林玲玉、林邦樑後，第3位由金門高分檢檢察長接任北檢檢察長，鄭銘兼是中興大學法律系畢業，司法官學院26期結業，曾任法務部法律事務司副司長、雲林、台南地檢署檢察長、廉政署主祕、副署長、署長等職，他任職廉政署時間相當長。

至於新任台南地檢署檢察長鍾和憲，台大法律系畢業，司法官學院35期結業，曾任台南地檢署主任檢察官、台南及高雄高分檢檢察官，花蓮及橋頭地檢署檢察長。

新任台中高分檢的林錦村，台大法律系畢業，文化大學法學博士，司法官學院28期結業，曾任花蓮、屏東、台南地檢署檢察長，法務部檢察司司長，他是罕見由法務部常次接二審高分檢檢察長的事例，若與「前輩」前法務部常次顏大和接任北檢檢察長的例子作比較，這次林錦村的調動，明顯與法界預期有落差。

至於新任士林地檢署檢察長的顏迺偉，是法務部長蔡清祥的核心幕僚，蔡清祥擔任士林地檢署檢察長期間，顏是士檢襄閱主任，蔡接任法務部長後，顏擔任蔡的部長辦公室主任、法務部主任祕書等職。

這次新派的檢察長中，有多人當過大型地檢署發言人，包括林錦村、陳佳秀、周士榆等人都當過北檢襄閱，謝謂誠則當過中檢襄閱、顏迺偉是士檢襄閱。