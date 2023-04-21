F-22 vs. F-35

中國軍方科學家針對美國戰機進行了一項研究，而歸納出的結論是：在南海和台海，F-35要比 F-22 「猛禽」（Raptor）戰機構成更大的威脅。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，儘管F-22被譽為全球最強大的隱形飛機，但調查結果顯示，較新的 F-35 在這些特定區域對解放軍構成更大的威脅。發表在《現代防禦技術》期刊上的研究分析了距離中國海岸線不同範圍內，在不同穿透防空階段，美國各式軍機的不同程度威脅。

而研究人員發現，雖然F-22和F-35在各個作戰階段都對中方防禦構成「重大」威脅，但F-35A在中方附近水域任何可能爆發的衝突中，都很可能用途更廣、戰力也更強。

研究是由鲍俊臣領導的安徽合肥國防科技大學和廣東解放軍31649部隊聯手進行，而團隊建議，要因應這威脅，可雙管齊下。由於研究團隊知道解放軍的戰略和戰術，因此增加了相關研究的可靠性。研究指出，中方應該培養「軟殺」（Soft kill）電戰能力，並發展能提供「硬殺」（hard kill）反應的實體武器。

F-35 tops China’s threat list, beating older F-22: military studyhttps://t.co/nFRh0YCIpO — South China Morning Post (@SCMPNews) April 20, 2023

研究人員說，F-35A因有更先進的航電系統和多用途戰力，所以比F-22A構成更大的威脅。此外，他們強調，有鑑於F-35A既能當情搜感測器，又能當前線攻擊的主要護航機，要對付它，就該軟殺和硬殺攻擊法雙管齊下。