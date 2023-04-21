幫小孩取名是學問，一名網友發問，小孩姓「朴」要怎麼取名，才不會讓孩子被誤認是韓國人，引起網友討論，不少人大玩諧音梗，取了一堆搞笑的名字，但也有網友認真回答說，感覺避開韓國人取名常用的字，像是智、恩、妍、熙、秀、英、雅、媛之等，應該就不太會被誤認。

一名網友日前在Dcard上詢問，小孩姓「朴」要取名，不知道要取什麼名字，小孩才可以不用被問「你韓國人喔？」求廣大的網友們可以賜男女名字各一個給他參考。

貼文引起網友討論，不少網友腦動大開，留言大玩諧音梗，「朴薩（菩薩），這個應該不會被認錯」、「朴恭殷（蒲公英）」、「朴萄乾（葡萄乾）」、「朴拿疼（普拿疼）」、「朴馬（PUMA）」、「朴桃牙（葡萄牙）」。

另有網友則說，基本上只要避開韓國人愛用的字，選用一些台灣常見的名字應該就不會被誤認，不過說實話，孩子可能也不會喜歡太俗的名字。「取菜市場名字？雅婷或是家豪 一看就台灣人」、「朴鮭魚，很確定是台灣人，應該只有台灣流行過」、「感覺避開韓國人愛用的字就好了？像是智、恩、妍、熙、秀、英、雅、媛之類的」。