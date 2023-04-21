「登山女神」曾格爾與已婚富商爆出不倫戀，遭正宮依侵害配偶權為由求償200萬，不過曾格爾反控被對方「仙人跳」，反觀富商倒是認了彼此有親密接觸；對此，兩性專家欣西亞指出關鍵在於曾格爾的種種舉動，讓男方內心動搖及產生懷疑。

欣西亞指出男人在婚內出軌被正宮抓包，多半採取打死不認的態度，不外乎是維繫婚姻及小三，但通常後者佔的比例較高，畢竟正宮若對小三提告侵害配偶權，自己不僅得出庭當污點證人求自保，還要讓小三獨自承受痛苦，根本就是喪盡天良的舉動，至於會讓富商坦承有親密接觸，無非就是懷疑曾格爾「喜歡的不是他而是錢」。

欣西亞指出曾格爾的種種行徑，讓富商坦承出軌。（圖／欣西亞和Shane任翔 臉書）

欣西亞強調偷情曝光後，不論正宮介入或小三的表現，都會讓男人檢視這段關係，像是岳姓正宮公開老公和曾格爾對話截圖，除了讓大眾自有評斷，也是重新給老公審思機會；此外，曾格爾在錄音檔間接要錢，不免讓富商意識到已非在談情說愛，少了情感羈絆，行動也會變得較果斷，不過關鍵還是在於曾格爾的控訴，不僅傷害公司名聲，還可能導致營運減少，若富商工作又跟老婆公司共存亡，勢必影響他跟家庭的收入，自然會採取必要手段。

欣西亞指出婚內出軌中，人夫的錯肯定最大，勢必得為偷吃行徑受罰，但她也呼籲所有女性朋友：「拜託不要當小三，不幸當了小三也拜託快逃、快閃、快抽身，回頭是岸，如果想不開結果鬧到被抓包，坦白認錯、誠懇道歉，切莫睜眼說瞎話+四處引戰，也許還有一線生機」，否則可能會自掘墳墓自己作死。