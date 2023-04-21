據大陸應急管理部網站21日消息，北京市豐台區北京長峰醫院18日發生29死重大火災事故，大陸國務院安委會決定，對北京長峰醫院重大火災事故查處實行掛牌督辦。並派員參與，幫助指導北京市調查組工作。

大陸國務院安委會要求，要依照大陸《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，抓緊組織開展事故調查，迅速查明事故原因，嚴肅追責問責。

《北京日報》報導，根據大陸《安全生產法》、《消防法》和《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關規定，北京市成立「4．18」火災事故調查組，目前正在對事故原因進行調查。事故調查組將按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受教育不放過」的原則，還原事故發生經過，查明事故原因，總結事故教訓，認定事故責任，提出事故處理建議。