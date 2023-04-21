蘇偉碩擔任高雄榮總台南分院醫師期間，2度通報劉姓醫師對他有言語、心理暴力，但醫院函文申訴不成立，他另遭黃姓護理長控職場霸凌則申訴成立，蘇對此提行政訴訟，遭法院依醫院函文非行政處分駁回，他聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

憲法法庭審查庭認為，蘇偉碩只是對法院認事用法之當否所為之爭執，尚難謂客觀上已具體指摘規定、函釋及一覽表有何違憲之疑義，裁判憲法審查部分，也難謂客觀上已具體敘明確定終局裁定所持之見解究有何牴觸憲法之處，一致決裁定不受理。

蘇偉碩原本在高雄榮民總醫院台南分院擔任精神科師級醫師，2020年7月1日辭職生效，蘇主張他在任職二度向院方職安室通報劉姓醫師對其行涉有語言及心理暴力行為，但醫院決議職場霸凌兩案申訴不成立，他不服提起復審，經保訓會決定不受理。

蘇另遭黃姓護理長主張他言語霸凌行為，醫院申評會審議決議，職場霸凌申訴成立，蘇不服提起復審，經保訓會決定不受理，經提行政訴訟後，最高行政法院認為，醫院是管理措施，非行政處分，蘇的起訴為不合法，裁定駁回確定。