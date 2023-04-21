你開始為退休生活理財了嗎？時間不等人，越早規劃越好，交給專業的理財公司，協助你逐步實現退休後的理想生活。專業理財公司「復華投信」第六度榮獲「Smart智富台灣基金獎」，目前已累積十度獲獎殊榮，獲獎團隊的投研實力，讓投資者順利達成退休理財的長期目標。

素有基金界奧斯卡獎之稱的「Smart智富台灣基金獎」，其「固定收益型基金團隊研究獎」可說是各家基金公司所追求的至高榮譽之一，今（2023）年則是由「熟面孔」復華投信再度拿下，歷年來已是第6度榮獲，若加上先前的股票及平衡基金研究團隊獎，前後共榮獲十座該獎項團隊獎肯定，位居同業之冠！

《Smart智富》月刊社長林正峰指出，2022年市場雖嚴峻，但今年得獎基金不僅在短期績效方面相對具備抵禦力，更可貴的是長期的操盤穩定度，獲獎實至名歸。

10獎傳奇，肯定固定收益商品團隊實力

據了解，復華投信一向以投入龐大的投研資源和人才育成為名，今年第十度獲得團隊研究獎，不但突顯投資研究團隊的堅強實力，更站穩Smart智富團隊獎項的紀錄保持者。

復華投信指出，退休金的準備需要長時間的累積，而長期穩健的投資過程方能為客戶提高勝率，透過「長錢長投策略」發掘潛力標的，再搭配獨家研發的投資方法工具，協助投資人實踐退休規劃等理財目標。

復華投信第6度榮獲Smart智富「固定收益型基金團隊研究獎」。(圖/復華投信提供)

堅守長期投資紀律 理財機器人來助陣

事實上，復華投信除了在基金的投資研究上花功夫，為幫助投資人做好「退休理財」的長期計畫，更從2011年起投入大量資源研發，累積多年大數據運算與計量模組實戰經驗，在2017年推出智能理財服務－復華理財機器人「強勢通」，運用計量模組挑選出強勢基金，定期汰弱留強、調整基金投資比重，盼能透過機器人理性的大腦幫助投資人堅守長期投資紀律，穩定邁向長期投資目標。

復華投信指出，短線操作的勝率較難以掌握，為幫助投資人克服人性的弱點與進行有效的基金配置，復華投信不只是推出多元化的產品，更希望透過紀律化的投資方法，以及自動化的理財機器人，期望每個人能夠穩健布局自己的退休理財，慢慢養大退休金池，才能在未來時日放手一搏，享受人生，度過美好下半人生。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。