男星阿Ben（白吉勝）曾是男團B.A.D成員之一，當時拿下金曲最佳重唱組合，解散後單飛，並與女星徐小可結婚生子，一家五口和樂融融。昨日，阿Ben坦言去年被驗出胃發炎、5顆腸瘜肉，經過1年的飲食調整，雖恢復健康，但有膽結石，「我還是要注意。」

阿Ben前天（19日）在社群平台發文表示，去年健康檢查時，不僅胃發炎，還長了5顆腸瘜肉，趕緊做切片檢驗，後來他聽從醫囑，用1年的時間改變飲食習慣，今年再做例行的腸胃鏡檢查，胃部變得很健康，腸瘜肉也只剩2顆。從阿Ben公開的部分健檢資料來看，大腸瘜肉的大小約3至5mm，還有內痔。

不過，阿Ben的膽汁分泌有點多，他憂心地表示：「有膽結石的我還是要注意。」女星高慧君留言：「主守護，自己也要多注意」，其餘網友也紛紛關心：「平安健康」、「要禁吃油炸食物」、「改變飲食真的有效」。

43歲阿Ben近年健康亮紅燈，去年睡覺時突然右側肋骨、右胸劇烈疼痛，被太太徐小可送急診檢驗，抽血後排除心臟主動脈剝離、血管剝離和肺炎，醫生研判可能是肌肉拉傷，有開藥和打止痛針。