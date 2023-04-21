夜貓族半夜難免會肚子餓，營養師表示，若是生理餓，也就是真的飢餓，會出現肚子咕嚕叫、疲憊等症狀，此時可以進食，建議吃茶碗蒸、茶葉蛋、低鹽毛豆、無調味堅果；若是心理餓，因身體此時對飽足察覺能力很弱，無法控制食量，建議吃低熱量及需要咀嚼的食物來強化飽足覺察力。
營養師劉雅惠在其臉書粉專表示，半夜想吃，首先要先判斷是先判斷是生理餓還是心理餓，若肚子會咕嚕咕嚕叫、眼神渙散、注意力不集中、疲憊無力，這時是真的飢餓，人在吃完後會有飽足感、不易過量，但因為是半夜還是要限量，她建議選擇低加工原型食物或豐富蛋白質，例如茶碗蒸、茶葉蛋、低鹽毛豆、無調味堅果。
她表示，若是心理餓則是假性飢餓，並非因為人體能量缺乏，而是因為壓力、情緒導致，會出現無原因地想吃、渴望吃特定食物，這時會特別想吃高熱量食物，對於飽足感的察覺力很差、無法控制進食量，導致吃太多，建議以低熱量及需要咀嚼的食物來強化飽足覺察力。
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