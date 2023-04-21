大甲媽遶境今天起跑！每年遶境活動均吸引大批信眾徒步參與，活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，中央氣象局與大甲鎮瀾宮今年再度合作加強氣象資訊服務，遶境去程中，還有資深預報員帶領團隊深入遶境行列，與信眾直接互動並了解其對氣象資訊需求。

氣象局表示，活動期間透由氣象觀測車，沿途加強對天氣現況的掌握與訊息提供，可在劇烈天氣將發生前，立即以通訊軟體通知鎮瀾宮服務團隊。

氣象局提及，遶境期間4月21日、24至25日及28日，分別在鎮瀾宮、新港分駐所、奉天宮及花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊。並由氣象局資深預報員在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒信眾提前做好準備。

此外，氣象局也在活動期間，為此次遶境活動鑾轎駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，信眾可於鎮瀾宮官網所提供連結，以及透過行動裝置下載該局「生活氣象App」及FB「報天氣」粉絲團等多元管道，獲得該局的天氣觀測或預報相關資訊，以規劃行程和準備衣物。