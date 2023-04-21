晶圓代工龍頭台積電昨日法說，外界高度關注高雄廠擴產、擴廠計畫是否出現改變，總裁魏哲家首度親口對此事發表看法，強調高雄廠投資計畫持續，但將以先進製程為主，他的說法透露出台積電「全球設廠布局」和「市場需求」背後兩大盤算。

台積電總裁魏哲家說，高雄一開始打算做28奈米製程，是因為看到28奈米需求非常高，但由於市場變化太快，目前28奈米已經有三座產能計畫，可能分別在日本、南京以及歐洲，為了避免產能過多，所以進行調整。

魏哲家強調，如果高雄再做28奈米廠計畫，價值可能難以浮現，所以決定改做先進製程，也就是公司目前還很缺的產能，加上高雄離台南很近，可以互補且更有彈性。

台積電法說會後，台積電財務長黃仁昭也再次提到高雄廠將被規劃做更先進的製程，但時間表上要「保持彈性」。黃仁昭說，台積電不應在高雄廠續擴建28奈米製程，目前3奈米以下製程需求迫切，台積電擴充產能規畫仍不足，所以應做調整。

業界人士解讀，目前看起來台積電高雄廠的規劃，就是3奈米以下的製程，至於要做2奈米或3奈米，還沒有定案。