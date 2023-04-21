周四泛歐Stoxx 600指數跌0.17點或0.15%，為467.43點。在錯失第一季銷售預期之後，北歐半導體(Nordic Semiconductor)大跌17.6%，為表現最差的個股。

德國的製藥與實驗室設備商Sartorius跌11.3%，報278歐元，股價來到一年半的新低水準；稍早該公司公布第一季銷售不如預期，且一個關鍵部門的訂單表現也偏低。

汽車股跌3.7%，跌幅為近5個月最糟表現。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)說，儘管第一季獲利遭衝擊，公司仍將繼續降價，以提高需求。

馬斯克的訊號，引發市場對價格戰的擔憂，並衝擊到歐洲的汽車公司，雷諾、Stellantis、福斯、BMW、賓士皆下跌3%至8%之間。特斯拉在美國股價目前重挫9%。

CMC Market的首席市場分析師Michael Hewson說，對周三晚間特斯拉財報的負面反映，以及進一步降價的承諾，讓歐洲汽車股承壓，市場擔心，隨著售價進一步下滑，原本已微薄的利潤會更加薄弱。

隨著歐洲央行官員的鷹派評論，以及經濟數據指向通膨的頑固，市場對歐洲央行再次升息的擔憂，仍揮之不去。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，歐元區的通膨率過高，而歐洲央行的貨幣政策「仍有很長的路要走」，以使通膨接近2%的目標。

瑞士的電梯和電動手扶梯製造商迅達(Schindler)升2.6%，報200.1瑞郎；儘管經濟環境不佳，稍早該公司仍公布了第一季獲利大增47%。

英國的工程集團Melrose Industries大漲21.7%，此前該企業集團將汽車部門GKN成功地以Dowlais公司在倫敦上市。