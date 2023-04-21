（影片/ 廖素慧翻攝）

嘉義男持刀殺死妻兒後自殘，警方表示，今天上午5時許接獲吳姓男子報案，聲稱其兒子疑在家中自殺，請警方救援；而員警到場後發現吳男趴臥在庭院，已死亡，2樓採光罩破裂，疑似從高處墜落。

警方立即通知消防隊支援破門機具，並經家屬同意後進入屋內，在2樓發現吳男的林姓妻子林及兒子等2人陳屍臥室內，只有8歲次子仍有生命跡象，立刻將他送醫救治。

警方經初步了解，吳男與妻兒3人及1名小舅子、1名小姨子同住這棟2樓透天厝，家人曾聽到夫妻起口角，疑以因經濟及感情因素而導致殺機，警方正全面調查，以釐清案發原因。