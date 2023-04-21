中國對外經濟貿易大學法國經濟研究中心主任、全球創新與治理研究院研究員趙永升21日在大陸《環球時報》撰文指出，法國總統馬克宏訪中，中法發布51條聯合聲明，其中第4條：「中法兩國同意深化戰略問題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。」值得關注，不僅表明中法兩個戰區或海區之間將開始交流對話，而且有利於啟動中法在亞太海洋合作。

趙永升認為，法國對「印太戰略」的具體政策考慮，過去主要看重印度作為地區重要夥伴，兩者關係其「表」為基於歷史和疆土的鐵桿盟友，而其「裡」是基於利益和制衡的脆弱盟友。

趙永升表示，若要深入法印關係的「裡」，其實極其脆弱，無非是基於利益和制衡的脆弱「盟友」。從地區戰略和國際戰略角度考慮，法國對印度一系列政策，都有自身戰略意涵。換言之，法國為了實現自身的國際戰略目標而採取制衡之策－通過對印度的扶持，從而突顯在「印太地區」的存在感和影響力。這也是出於自身的國際地位考慮。

首先，法國過去之所以支持印度，是為了實現自身在印太的「地區戰略」。與經濟實力更強的德國不同，法國仍然自視是當今西方世界裡的一個「大國」，國際影響力在西方國家裡僅次於美國。所以，與德國的對外政策通常先考慮自身的經濟利益不同，法國常將對外政策置於其相應的「地區戰略」中考量。

其次，過去法國在「印太地區」的戰略和目標，更多是出於「西方陣營一個重要成員」的立場。當時法國首先要服從自己作為「西方陣營領頭羊之一」的角色所需，無論是先前的殖民，還是後來與蘇聯在該地區的角力，法國都是西方陣營的「急先鋒」。蘇聯解體後，陣營威脅基本解除。而隨著中國的崛起，美西方又把中國定義為對美國霸權的挑戰，甚至渲染成對整個西方陣營的挑戰。

此次馬克宏訪中後，意味著法國在印太問題上已邁出可喜的一步，即由沙柯吉和歐蘭德時期的法印密切關係，到如今中法聯合聲明公開表明，兩國同意深化戰略問題交流，特別是深化解放軍南部戰區與法軍太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。此間的進步，不可謂之不大。

趙永升認為，至於聯合聲明第4條的意義，雖然現階段象徵意義大於其實際意義，但隨著具體機制的逐步建立，有些初步的合作，例如，在「印太地區」的部分資訊共用、某些領域的安全互助、一定程度的行動協助等，中法雙方完全可以著手安排。

至於在國際和地區安全問題上中法尋求相互理解，在印太地區尤其在解放軍南部戰區與法軍太平洋海區之間尋求相互理解，將給國際事務尤其給中國和法國這兩個在國際舞台上舉足輕重的國家帶來積極的作用和影響。一是有利於協調中法兩國在該地區的一致觀點，努力避免由於缺乏溝通而產生的誤讀誤判。二是有利於中法雙方共用該地區帶來的海洋利益。三是有利於解放軍與法軍在整個亞太地區實現中長期安全與穩定。