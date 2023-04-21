●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，過去一、兩周市場已經超買。現在我們將進入財報季高峰，你會看到需求正在放緩、企業獲利正在下滑，且確實沒有太多催化劑可激勵買盤。

●Albion Financial Group投資長Jason Ware表示，經濟數據正在下滑，就業市場是最後一個真正強大的支柱，但最近也顯現出一些疲軟的跡象。目前財報的表現或許比先前擔心的要好，但還不足以讓這輪漲勢繼續下去。自經歷3月中旬以來的強勁走勢後，大家現在都不太敢輕舉妄動。

●摩根大通分析師預期美國債務上限最快將在下個月成為一個問題，並表示美國公債發生技術性違約存在「重大風險」，呼應高盛和花旗分析師的看法，他們警告美國債務上限的「死期」可能提前到來。高盛警告，由於美國政府稅收欠佳，必須提高舉債上限否則就可能發生債務違約的期限恐將提前到6月上半月。