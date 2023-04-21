專家學者認為，雖然央行這位新行長仍然承襲前任的超寬鬆貨幣政策不變。在現行負利率之下，不僅有損金融業者獲利能力，同時，礙於物價降不下來，長久累積的民怨也會帶來政治壓力，可能迫使央行不得不改變自己主張的利率政策。

日本包括能源但剔除鮮食的核心CPI，在3月年增3.1%，符合市場預期。今年，政府祭出補貼家庭使用公共設施的政策，這項核心CPI才得以從元月創41年新高的4.2%，大幅降至2月的3.1%。

至於日本央行比較關切的不計入能源，也不計算鮮食的核心再核心CPI，3月從2月的3.5%，再漲至3.8%，不只連續10個月上揚，且漲幅是1981年12月以來最大。約莫42年前，當時日本正值資產價值大漲的泡沫經濟養成期。

過去，在全球大宗物資售價持續攀升之下，許多長期不願漲價的日企也被高成本壓得喘不過來。為不侵蝕獲利，這些廠商最後還是選擇轉嫁給消費者。因此，也把日本物價一舉推升至遠高於當地央行通膨目標值2%以上。

據悉，在下周表訂舉行的政策利率會議中，首次披掛上陣的央行新行長植田和男應該不會有什麼驚人之舉。也就是說，植田還是會繼續執行超寬鬆政策，以及維持目前的殖利率曲線控制不變。