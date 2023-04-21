烏克蘭籍攝影記者馬洛列卡於2022年3月9日拍攝的這張照片，呈現救難人員在遭到摧毀的馬立波抬著32歲孕婦卡里尼納（Iryna Kalinina），躺在擔架上的她仍用手捧著肚子。

卡里尼納的寶寶後來胎死腹中，家人將寶寶取名為米隆（Miron），意為「和平」；令人遺憾的是，卡里尼納半小時後也不幸身亡。

這張照片在荷蘭阿姆斯特丹拿下2023年度世界新聞攝影獎（World Press Photo），評審團表示：「這張照片捕捉了戰爭的荒謬和可怕。」

「它精準呈現這一年的事件，也是俄軍對烏克蘭平民犯下戰爭罪的證據。」

法新社報導，馬洛列卡和美聯社影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）在俄羅斯全面入侵烏克蘭之初，花了近3週時間記錄馬立波的恐怖景象。

馬洛列卡在世界新聞攝影獎發表的影片中說：「這是一幕讓我想要忘掉的畫面，但我辦不到。」

「我希望我們的所有作品多少能幫助人們瞭解。也許它會用在針對俄羅斯犯下戰爭罪的案件上。」