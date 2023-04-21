女性私密清潔保養，在越來越多知名藝人代言下，成為近年來熱門討論話題！HH草本新淨界搶搭防疫解封潮，母親節檔期推出「健康相聚 與媽媽一起保養」TOGETHER私密禮盒，主打無論何時何地，即使不在彼此身邊，也能一起保養私密肌健康！

此外，全中運本月20日已登場，HH草本新淨界看到基層培育舉重小選手艱辛不易，為了力挺孩子們的舉重國手夢想，發起「婦氏山計畫 舉起女的夢」公益活動，將HH每筆訂單提撥20元加入活動撲滿，總贊助30萬元，給同樣來自台中大里區、培育出許多優秀舉重國手的成功國中舉重隊，做為日常訓練耗材與比賽經費。

HH更重視運動女孩私密肌健康，另提供私密系列商品，呵護青春期女孩私密困擾，讓孩子在賽場上更專注比賽，勇奪好戰績！

「即使在不同地方，也能一起私密保養」！HH草本新淨界表示，今年母親節首推「一起保養TOGETHER私密禮盒」，禮盒設計以兩隻手無論相隔多遠都能連結起彼此在乎的心意，禮盒內容物以HH主打商品私密植萃抗菌潔淨露，以及私密抗菌濕式衛生紙做雙數呈現，強調無論媽媽與女兒有沒有時刻在彼此身邊，關心彼此健康的心不變，無倫何時何地都能一起保養私密肌！

另外，隨著疫情解封，掀起春夏旅遊熱潮，HH看準外出旅遊私密肌清潔保養需求大增，私密全方位呵護套組下殺52折搶市，主打私密潔淨露「抗菌涼感」，除了加倍呵護，更讓悶熱不舒適的私密肌更加清爽自在！

此外，獨家推出多達8款「植萃精油香氛」，以法國國際香水學院調香師做香味調香，透過嗅吸的方式，讓私密肌在清潔保養同時，更能放鬆、療癒身心靈！