Harden got ejected after this flagrant 2 foul on Royce O'Neale pic.twitter.com/a2bzAqY1kX — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2023

就算「大鬍子」哈登第三節就遭驅逐出場，七六人還有馬克塞挺身而出！七六人21日靠著馬克塞轟下25分，其中末節包辦10分，貢獻14分、10籃板的恩比德也在最後8.8秒祭出關鍵火鍋，最後以102比97逆襲地主籃網，在季後賽首輪取得3勝0敗「聽牌」優勢，雙方G4將於23日續在布魯克林進行。

比賽才打2分26秒，場上就爆發衝突，恩比德不爽遭克萊斯頓「橫扣」倒地，竟然出腳踢對方「要害」，結果恩比德被吹一級惡意犯規，不斷嗆聲的克萊斯頓也被吹技術犯規，不過接著七六人很快擴大領先優勢，打完上半場，七六人58比47領先籃網。

籃網第三節一開始就打出14比0逆轉攻勢，打到第三節還剩13秒，換成哈登刻意針對歐奈爾「要害」出拳，儘管哈登裝作一臉無辜，裁判看了回放影片後，直接吹判哈登二級惡性犯規奪權出場，也讓籃網打完前3節，反以82比76領先七六人。

但在最後8分48秒，克萊斯頓因為又跟恩比德嗆聲，換來第2次技術犯規也被驅逐出場，來到最後5分20秒，恩比德也吞第5犯，可是馬克塞及時爆發，一個人連拿10分，含最後44.7秒的超前三分球，七六人反以99比96領先地主籃網。

比賽還剩39秒，丁維迪站上罰球線兩罰中1，接著丁維迪想要切入上籃，卻被恩比德火鍋伺候，也讓塔克最後8秒兩罰中1，籃網連忙喊出暫停，沒想到歐奈爾的發球竟然發給對手，讓梅爾頓快攻上籃灌進穩住勝果的兩分球，七六人搶先宣告聽牌。