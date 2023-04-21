鹿港派出所副所長康建凱表示，全案依傷害罪嫌偵辦。（孫英哲攝）

彰化縣鹿港鎮昨天發生一起離譜的傷害案件，1名年約30歲的粘姓男子懷疑其放置於車輛的雜物被郭姓老翁偷走，竟追到郭姓老翁家，將郭打到頭破血流，且犯案後還留在現場不走，遭警方以現行犯逮捕，警訊後被依傷害罪嫌移送法辦。

這起事件發生在昨天下午1點10左右，消防局據報鹿港鎮鹿東路70歲的郭姓老翁遭人襲擊。消防人員到場，發現郭姓老翁頭部外傷，且滿臉鮮血，幸意識清楚，隨即將其送往鹿基醫院醫治。當時郭姓老翁說，他不認識打他的年輕人。

鹿港派出所副所長康建凱指出，警方到場時，行兇的粘姓男子還留在現場未離開，其精神狀況正常，當場依現行犯將其逮捕，至於其是否有身心相關疾病，仍待釐清。粘男指稱其放置於車輛的雜物不翼而飛，懷疑郭姓老翁偷他東西；郭姓老翁則堅稱沒拿粘男的東西，也不認識粘男。

目擊郭姓老翁被逮的民眾說，當時他送貨到附近，聽到一陣巨響，看到剛下班回家的郭姓老翁從屋內爬到騎樓處，有一名年輕人一直在大聲嚷嚷，他本來以為是家庭糾紛，後來發現是該名年輕人懷疑郭姓老翁偷竊放在車上的衣服，他看郭姓老翁血流滿面，趕緊幫忙報警。

經查，郭姓老翁昨天下午1點多下班返家休息時，遭破壞紗門、玻璃門闖入的粘男持日式木質砧板毆打，在頭部遭受多下猛擊下，當場頭破血流，鮮血也噴濺到地面。案發後粘男在現場被警方以現行犯逮捕，老翁家屬也堅持提出傷害罪告訴。