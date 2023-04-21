新華社21日報導，今年大陸市場監管總局開展的民生領域案件查辦「鐵拳」行動將重點打擊8類違法行為，包括食品非法添加、假冒偽劣化肥、「刷單炒信」等虛假宣傳、「神醫」「神藥」等虛假違法廣告、生產銷售劣質燃氣具、違法生產使用小型鍋爐和使用未登記電梯、利用不公平格式條款侵害消費者權益、假冒知名品牌及「傍名人」「搭便車」行為。

大陸市場監管總局近年來持續開展民生領域案件查辦「鐵拳」行動。據統計，2022年大陸全國市場監管部門查辦民生領域違法案件20.6萬件，移送公安機關3554件。圍繞民生領域損害民眾利益突出問題，查辦了一批典型案例，如內蒙古查處貨值達3.66億元（人民幣，下同）的生產銷售偽劣車用柴油案、湖南查處貨值10餘億元的團夥銷售假酒案、廣西查處案值近1.1億元的特大製售假冒電子菸案等。

隨著網路經濟發展，經營者利用不公平格式條款侵害消費者權益違法手段隱蔽、涉及面廣泛、影響惡劣。2022年，大陸市場監管部門查辦各類合約違法案件1981件，罰沒750餘萬元。市場監管總局執法稽查局一級巡視員王松林稱，為進一步提高消費者的合約意識和維權意識，共同營造安全放心的消費環境，今年「鐵拳」行動將重點查處排除或者限制消費者權利、減輕或者免除經營者責任、加重消費者責任等違法行為，查辦曝光一批違法典型案例，充分發揮警示震懾作用。

在醫療美容服務、直播帶貨、餐飲服務等行業，虛假交易資訊和虛假評論等「刷單炒信」行為損害消費者知情權，侵犯同業經營者的合法權益，破壞公平競爭的市場環境。2022年，大陸全國市場監管部門查辦「刷單炒信」案件738件，罰沒約4868萬元。市場監管總局價監競爭局一級巡視員楊洪豐表示，今年「鐵拳」行動聚焦民生領域公平競爭，嚴厲打擊「刷單炒信」等各類不正當競爭行為，為市場主體的競爭行為畫清底線、提供規範指引。

2022年，大陸全國市場監管部門查處醫療、藥品、醫療器械、保健食品等虛假違法廣告案件7794件，罰沒1.26億元。市場監管總局廣告監管司副司長駱嵐稱，今年「鐵拳」行動打擊「神醫神藥」違法廣告，圍繞強化廣告監測，集中整治冒充專家名醫開展廣告宣傳、違法違規宣傳藥品療效、虛構誇大保健食品功效等突出問題。

在食品製造、農副產品加工、居民服務等行業廣泛使用的小型鍋爐，量大面廣，安全性仍然存在問題。市場監管總局特種設備局副局長張宏偉表示，今年「鐵拳」行動將結合舉報線索，重點查處通過「大容小標」方式製造、銷售、使用鍋爐的違法違規行為，同時開展小型鍋爐安全隱患排查。