遠傳總經理井琪表示，台灣有許多優秀的新創團隊，帶著執著與熱忱專精研發技術與解決方案，遠傳以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）的商轉經驗，幫助新創團隊，積極合作，一起拓展低碳城市、ESG淨零、新經濟相關領域應用，將開發資源最大效益化，與新創團隊共創切合產業需求的創新數位服務。

遠傳執行副總經理暨資訊長，同時也身兼遠傳新創加速器執行長的胡德民則表示，遠傳此次在加速器第二期遴選出17支新創精兵，加上第一期7家新創團隊，共計24家，期望能共同達成三大目標：一、共同備戰後疫情時代數位淨零雙轉型的新商機，二、共同深化5G產業應用走向海外，三、共同加速推動遠傳新經濟的成長茁壯。延續遠傳新創加速器第一期的好口碑，第二期將會再接再厲，將遠傳「心生活」與「大人物」科技與新創共享，協助政府將台灣打造成國際的新創樂土，年輕人的新創築夢天堂。

本屆獲選2023「遠傳新創加速器」的24家新創團隊，橫跨五大領域，智慧醫療、ESG淨零、智慧零售服務業\新經濟、智慧城市\工廠\製造、金融保險等五大領域。透過本次評選，我們看見新創破壞式的創新，以及台灣軟、硬體人才的軟實力，遠傳導師們，已經做好準備，將再一次全面協助入選的新創團隊進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證以及市場擴展，目標是在今年第三季末舉辦Demo Day成果發表會展現合作綜效，協助新創團隊在最短的時間內淬鍊出具市場競爭力的5G創新服務，共同搶佔數位經濟商機！