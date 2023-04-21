民進黨立委黨內初選廝殺激烈，台北市第2選區由北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉，民眾黨主席柯文哲美東時間20日上午受訪時吃驚地問「何志偉被幹掉？」台北市前副市長則幽默表示，「感情上跟理智上都祝福王世堅。」

柯文哲美東時間20日上午三度訪問AIT，會後接受媒體聯訪。對於王世堅出線的消息，柯先是驚訝的反問，「何志偉被幹掉了？唉，好」。當被問到民眾黨是否禮讓王世堅？柯說，回去要討論，我回去以後，就開始要認真決定區域立委的提名」。

與王世堅交情不錯的黃珊珊，被問到是否支持王世堅，黃笑稱，祝福他，「感情上跟理智上都祝福王世堅。」

王世堅說，柯文哲實在是個怪物，離開首都市長位置之後，還能維持20％左右支持度，讓他認為很意外也很可怕，柯文哲僅回，「這很正常啊，哪有什麼奇怪的？」

另外，新北市長侯友宜正在新加坡出訪，但同時新北接連發生淡水4死火警以及重大槍擊案，媒體詢問柯文哲，怎麼看民進黨全力批評侯友宜，說侯只為總統夢？柯文哲回應，這是一定會預期的政治攻擊，這他也非常清楚，因為2019年他就知道，他那時候有時間才去外面助選，馬上就跑回來了，「有困難我也知道，這的確是一個要應付的困難」。