疾病管制署今（21）表示，今（112）年公費四價流感疫苗已於4月18日完成採購作業，總採購量698 萬6900劑，今年首度採「最有利標」，由4家廠商得標，包括國光、賽諾菲、台灣東洋及高端。

疾管署指出，目前國內取得流感疫苗許可證廠商共有5家，由於各家廠商疫苗之製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，今年首次改採最有利標方式辦理，由領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效／穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選，擇定序位前4名為最有利標廠商，並依各序位之供貨比例決標。

疾管署表示，112年度公費四價流感疫苗評選結果已於今日公告，由4家廠商得標，分別為國光生物科技股份有限公司349萬3450劑（佔50％）、賽諾菲股份有限公司192萬1400劑（佔27.5％）、台灣東洋藥品工業股份有限公司86萬4630劑（佔12.4％）、高端疫苗生物製劑股份有限公司70萬7420劑（佔10.1％），依合約規定於9月底、10月中旬及11月底分三批次交貨。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購698萬6900劑，包括112年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量638萬3850劑、中央及地方委託代購量20萬3050劑，以及可視實際需求再下訂之開口式合約量40萬劑。