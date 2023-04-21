中國大陸國務委員兼外交部長秦剛21日出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇開幕式並發表主旨演講表示，中國式現代化的成功，不是從天上掉下來的，也不是從地下冒出來的。而是中國共產黨秉持初心使命，帶領全國人民一步一個腳印闖出來的，有著深刻的歷史、實踐和理論邏輯。

秦剛表示，中國式現代化是中國百年發展歷程的必然選擇。中國的現代化一路走來篳路藍縷，詮釋了苦難輝煌，承載著光榮夢想。近代以來，無數仁人志士向西方尋求現代化出路都遭遇挫折，只有在中國共產黨誕生後，中國的現代化事業才有了主心骨和領路人。正是在中國共產黨的堅強領導下，踏上了獨立自主建設現代化偉大征程，用短短幾十年時間走完了西方發達國家幾百年的工業化歷程，大踏步趕上了時代。

秦剛稱，中國式現代化是全面推進中華民族偉大復興的必然要求。中共十八大以來，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國式現代化建設按下「快速鍵」，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟，完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標，實現中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，推動中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。習近平以「我將無我、不負人民」的情懷和擔當，為中國式現代化掌舵領航，帶領我們走出越來越寬廣的人間正道。

秦剛強調，中國式現代化是人類發展科學規律的必然結果。西方率先享受到現代化成果，但這並不意味著歷史的終結。一百多年來，中國通過自主實踐找到了一條中國式現代化道路，創造了人類文明的新形態。事實雄辯地證明，現代化並沒有固定模式，不是單選題，只要符合自身的國情，有利於人民的發展，任何國家都能實現現代化夢想。相反，削足適履，盲目照搬外來模式，不僅南轅北轍，甚至可能導致災難性後果。