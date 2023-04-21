新北市中和佳和公園地下停車場4/27免費試營運，交通局長鍾鳴時（右）前往場視察開場進度。圖/新北市政府提供

新北市政府為解決中和區佳和公園附近停車一位難求問題，斥資5.3億元興建的中和佳和公園地下停車場並於日前施工完畢，訂於下周四（27日）起開放免費試停，計有280個汽車停車位及100個機車停車位，6月1日起正式營運，提供臨停及月租車位，歡迎有停車需求的民眾多加利用。

新北市中和佳和公園地下停車場4/27免費試營運。圖/新北市政府提供

交通局長鍾鳴時表示，中和佳和公園周邊多為老舊住宅，且店家林立商業活動頻繁，有大量臨停需求，市府交通局和新工處利用佳和公園改建計畫，於共構大樓闢建地下2層停車場，以紓解當地停車需求，也使得全市興建及改建的全智慧化停車場達到184座；此外，新北市今年還將有板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園等4座全智慧化停車場陸續完工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，中和佳和公園地下停車場計有280個汽車停車位及100個機車停車位；場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、車牌辨識全自動繳費機、多元繳費系統、車位在席及智慧尋車系統等智慧服務系統，並設有緊急求救鈴、監視系統及樓層轉換車道即時影像顯示器等安全設備，提供智慧、安全的停車服務。

交通局表示，中和區佳和公園地下停車場將自下周四（27日）起至5月底前試營運，開放免費停車，並將於6月1日起正式營運，費率為汽車臨停每小時30元，月租4,000元；機車臨停每次20元，月租300元，相關月票登記及抽籤作業辦法將公告於交通局網站，歡迎民眾多加利用。