2016年，長科大膽決定攜手母公司長華電材以日幣150億元(約當新台幣45億元)，買下包括位於台灣、日本、中國、馬來西亞工廠的日本住友集團子公司SH Materials亞太公司(SHAP)全數股權，順利跨入IC導線架製造領域。2020年下半年，全球半導體大缺貨，讓不太起眼，卻又是半導體封裝關鍵零組件之一的導線架開啟了黃嘉能口中的「黃金五年」。長科成為大贏家，讓黃嘉能天天被客戶加單電話追著跑。

2022年下半年起，導線架產業因半導體產業景氣反轉需求轉弱，長科不僅營運主火箭IC導線架業績未受太多影響，還陸續端出研發團隊深耕導線架多年成果，藉由日商住友金屬礦山在導線架獨特蝕刻工法及長科累積多年的環氧樹脂轉移成型技術，以平面金屬導線架將LED晶片發光角度(簡稱光角)打開至170度，優於傳統封裝架構的130度，讓原本受限多晶粒排布的Mini LED背光對比亮度大幅提升，成本卻明顯降低的PMMS(Pre-Mold Metal Substrate)基板之「Mini LED」標準規格產品，以及應用於車用/工控電源相關與搭載於GaN/SiC高可靠度導線架。

黃嘉能接受專訪時表示，對其他廠來說，導線架做到QFN是最終產品，但長科卻是把QFN當成原料，持續堆疊往上做，為產品創造更多價值，例如：同樣一顆蛋，同業是拿蛋來賣，長科是把蛋當成原料，做成蛋塔等。一樣的原料，創造出來的價值不一樣，價格也更好，而長科堆疊技術的高附加價值產品分為兩個應用方向，一是TFT背光，另一是車用電源管理導線架。

電動車銷售進入高成長期，且汽車搭載ADAS及自駕系統滲透率穩定提升，讓技術門檻甚高的車用導線架一直處於賣方市場，吸引國內導線架廠積極搶進，不過長科不走車用導線架同業以厚銅產品為主的路。黃嘉能表示，長科產品跟車用導線架同業不一樣，長科不做厚銅產品，而是以QFN及aQFN技術延伸的薄銅產品為主。因為技術製程不同，所以產品的毛利率也不同。

就技術製程來看，傳統導線架製程大致可以分為化學蝕刻(Etching)及機械沖壓(Stamping)，其中化學蝕刻是以雷射描繪機(Laser proto)進行光罩，再分別以乾式(貼上顯影模)及溼式(用顯影液)顯影劑塗佈在銅合金或鐵鎳合金等材料上進行顯影後，浸泡在化學蝕刻液中，主要用在微小化、多腳數的平面式IC封裝產品中；沖壓則是在銅合金或鐵鎳合金片上將積體電路腳架形狀壓印成型於積體電路上面。

車用相關功率導線架多採沖壓式製程，不過部分高精密車用電源IC導線架除必須符合耐高電壓、大電流與高溫酷寒，因產品設計開始大量採用半蝕(Half-Etching)製程，再進行產品成型，成為長科跨入車用電源導線架的利基。

長科總經理洪全成表示，第一代電動車使用很多厚銅產品做逆變器及汽車充電等電源產品，之後逐步走向GaN及碳化矽，厚銅產品著重在銅加工，不是長科著墨的產品線，長科的車用電源管理導線架產品以車載充電器（OBC）、直流對直流轉換器（DC-DC Converter）、LiDAR等為主。(3-1)