洪全成表示，aQFN/QFN技術應用在車用電源產品必須依客戶要求及產品形狀多重曝光，如何讓每次曝光都能在同一個位置精準對位非常困難；住友金屬礦山與(木百)獅在新加坡合資做出全世界第一條捲對捲導線架蝕刻線，後來當長科買下住友金屬礦山海外工廠時，便沿用住友金屬礦山的技術和設備加以改良。由於設備是長科自己研發設計，加上長期累積的生產經驗，讓長科能做到優於同業的精準對位多重曝光。

再者，汽車產品強調可靠度，晶片封裝有打線(Wire bonding)及覆晶封裝(Flip Chip)兩種方式，Flip Chip大部分都用錫焊接，但錫有流動現象，線距太近，容易導致導通而造成短路，因此表面處理技術很重要。洪成全表示，長科有特殊的表面處理技術，可以阻隔錫外溢，避免短路。

洪全成表示，導線架看起來非常簡單，但很多廠商搞不定表面處理，正常室溫的時候可以黏得很緊，大家都會做，遇到大電流高溫就脫層，長科擁有各種可以對應客戶需求、增加導線架與環氧樹脂結合的「粗化」與「氧化」電鍍特殊表面處理技術，其中粗化表面處理是透過特殊電鍍技術，增加導線架與環氧樹脂接觸面積，以物理原理強化導線架與環氧樹脂之結合力，依據客戶不同需求，目前可提供包含「粗化銅」、「粗化鎳」及「粗化銀」等粗化表面處理。至於氧化表面處理則是透過長科電鍍技術，生成氧化層於導線架上，以化學原理，藉由「棕氧化」、「黑氧化」及「銅氧化」等氧化表面處理，強化導線架與環氧樹脂之結合力，避免高溫導致脫層。

「鎳鈀金選擇性局部電鍍」亦是長科擁有的另一個技術優勢，洪全成表示，一般鎳鈀金是全部電鍍，但有些設計為了銅表面處理，必須選擇性局部鍍鎳鈀金，長科有技術可以依照客戶要求去設定生產設備的參數，滿足客戶需求。因應車用IC元件高規格要求，長科下足功夫，以車用Mini LED元件為例，黃嘉能表示，為符合車用對封裝在內Mini LED晶粒保護，強化IC黏著度，長科自行開發一套真空吸引治具，利用紅墨水檢驗系統，依客戶需要，提供不同氣密等級導線架，其中車用最高等級，經真空抽取1小時都不會有紅墨水滲漏，這是長科獨有的技術。

深諳壓膜（Molding）技術、銷售導線架一輩子的黃嘉能，與工程師出身、投入研發生產導線架30年，對客戶、產品技術及市場趨勢掌握度很高的洪全成，兩人共同組成的黃金拍檔，更是長科在導線架產業保持技術領先的重要因素。

洪全成表示，隨著愈來愈多產品將IC元件整合在一起，單位面積密度愈來愈高，現在許多產品已不是單純的導線架製程可以做，還要加上Molding等其他技術，從產品設計用那些技術、該買什麼設備、如何建置產線都須要深厚的經驗才不會出錯，才能做出符合客戶需求的產品。(3-2)