黃嘉能表示，「導線架做不好，等於就是賣銅而已。」長科將導線架製程往客戶端延伸，多做一、兩道製程，讓客戶少做一些製程，提高客戶的良率並降低其生產成本，也因為長科將QFN/aQFN等技術往上堆疊，原本一條純導線架可能賣3美元，銅佔0.3美元，但搭配其他技術做成產品，單價可以賣到30美元，銅成本差不多，產品價值卻高很多。如同長科客戶所說：「你們東西很貴，但我們喜歡用你們的產品，因為只有你們會做。」由於長科技術走在客戶前面，產品技術含量高，讓長科的毛利率比同業高很多。

面對Mini LED及車用電源管理導線架未來「Very strong opportunity demand」，黃嘉能也擬訂不同策略，其中Mini LED部分，不僅準備申請PMMS氣密性檢驗規範列入JEDEC標準，更計畫串連LED封裝廠、二次光學廠及背光模組廠等合組Mini LED材料供應聯盟，希望發揮打群架的力量，為產業制定新標準，擴大商機；在車用電源導線架方面，長科承接住友金屬礦山與國際IDM廠長期合作關係，持續開發新一代等車用相關產品。

展望未來，黃嘉能表示，長科除原有的QFN等IC導線架主火箭業績持續成長，隨著Mini LED及車用電源管理產品佈局開始發酵，可望成為長科營運兩個推進器，目前Mini LED月營收約150萬美元到250萬美元，車用電源管理相關產品月營收約30萬美元，在客戶訂單穩定放量下，希望未來Mini LED年單月營收有機會挑戰1000萬美元，車用電源管理導線架月營收可達150萬美元，公司目標是2025年三大導線架產品全球市佔率達30%。

黃嘉能強調，長科不僅追求導線架產業中市佔率持續增加，更希望能成為導線架業界的規格制定者。(3-3)